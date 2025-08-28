Yapraklı'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Etkinliği
Yapraklı Toplum Sağlığı Merkezi, yürüyüş alışkanlığının sağlığa etkilerine dikkat çekmek için vatandaşları yürüyüş etkinliğinde bir araya getirdi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam mesajlarını içeren dövizlerle ilçe merkezinde yürüdü.
Yapraklı'da vatandaşlar sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.
Yapraklı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş alışkanlığının sağlığa yönelik etkisine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.
Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları "haydi yürüyüşe", "her gün 10 bin adım", "ölçülü ye, tempolu yürü, sağlıklı kal" yazılı dövizlerle yürüyüşün sağlığa faydasına işaret etti.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Sağlık