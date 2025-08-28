Yapraklı'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Etkinliği

Yapraklı'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapraklı Toplum Sağlığı Merkezi, yürüyüş alışkanlığının sağlığa etkilerine dikkat çekmek için vatandaşları yürüyüş etkinliğinde bir araya getirdi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam mesajlarını içeren dövizlerle ilçe merkezinde yürüdü.

Yapraklı'da vatandaşlar sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Yapraklı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş alışkanlığının sağlığa yönelik etkisine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları "haydi yürüyüşe", "her gün 10 bin adım", "ölçülü ye, tempolu yürü, sağlıklı kal" yazılı dövizlerle yürüyüşün sağlığa faydasına işaret etti.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Sağlık
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.