Yapraklı'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Etkinliği

Yapraklı'da vatandaşlar sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Yapraklı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş alışkanlığının sağlığa yönelik etkisine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları "haydi yürüyüşe", "her gün 10 bin adım", "ölçülü ye, tempolu yürü, sağlıklı kal" yazılı dövizlerle yürüyüşün sağlığa faydasına işaret etti.