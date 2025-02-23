Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi

Akşener'in eski sağ koluna AK Parti'de kritik görev
İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

Bir ilçe diken üstünde! İhbar yağınca ekipler seferber oldu

Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sağlık hizmetlerinde uygulanacak katılım payı ücretlerinde değişikliğe gidildi. Yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz ay değiştirilen ücretlere yönelik tepkinin ardından bazı sağlık uygulamalarında indirime gidildi.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarındaki bir ay önce değişiklik yapılmıştı, eşgüdüm için ekleme yapıldı ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,"Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek" denildi.

KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlendi.

  • Buna göre;Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak
  • İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL
  • Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 20 TL
  • Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde20 TL
  • Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde 20 TL
  • Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL
  • Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL
  • İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL katkı payı alınacak

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek. Bu Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzerebu geceden itibaren yürürlüğe girecek ve Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Sağlık
img

Bir parti daha AK Parti'yi geri çevirdi! Kongreye katılmayacaklar
img

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi
img

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
AK Partili Durgut'tan İsrailli heyete çok sert sözler

AK Parti Milletvekili Durgut'tan zirveye damga vuran sözler!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.