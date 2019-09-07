Sağlık bakanlığı'ndan 'görme taraması' genelgesi

07.09.2019 10:12

SAĞLIK Bakanlığı, 81 ile gönderdiği 'Ulusal Görme Taraması Programı' genelgesi ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişletti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, program kapsamında hazırlanan genelgenin 81 ile gönderildiğini belirterek, "Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettik. Ayrıca görme taramalarının, hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık. Bu taramalar ile görmenin normal gelişimini engelleyecek riskleri saptamayı ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tespit etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız" dedi.

'SONUÇLAR, AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNE KAYDEDİLECEK'

Tarama süreci hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3'üncü ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5'inci izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1'inci sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak. Tarama, aile hekimi tarafından risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testinin yapılması şeklinde olacak. Tarama sonuçları Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek. Çocuklarda pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edilecek ve süreç takip edilecek" ifadelerini kullandı.

'İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ, TAKİPÇİSİ OLACAK'

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"İl sağlık müdürlüklerimiz; aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, uzmanları programın içeriği ile ilgili olarak bilgilendirecek ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Tarama programı ile elde edilecek göstergeleri izleyerek değerlendirecek ve uygulayıcılara geri bildirim yapacak. Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: DHA