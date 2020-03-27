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Adana Demirspor, Fahrettin Koca, Spor, Güncel

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisine ve yanındakilere koronavirüs testi yaptığı görüntülerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken yapılacak." dedi.

27.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:26
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'ın, koronavirüs tanı kiti denerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, Murat Sancak'ın yanında bulunan bir kişiye koronavirüs testi yaptığı görüldü. Sancak da tepki çeken görüntüler sonrası kendisini savundu.

"ÜCRETİ MUKABİLİ ŞİRKETİMİZE TEMİN EDİLMİŞTİR"

Ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın kuzeni Murat Sancak konuyla ilgili, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri'nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın covid-19 testi yaptığı görüntüler ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"KABUL ETTİĞİMİZ BİR DURUM DEĞİL"

Koca, ''Geçen toplantıda bahsetmiştim. Testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşımızın ücret vererek testleri yaptırmaması gerektiğini, bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılması gerektiğinin iznini de bakanlık olarak veriyoruz. Pozitif vaka tespit edilirse o hastanın temas ettiği kişilere bizim bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Herkesin bulunduğu yerde izin almadan, bakılan hastayı bize bildirmeden test yapılabilirliği dünyada da istenen bir şey değil. Şu anda üniversite hastaları ve PCR çalışabilir laboratuvara izin vererek bir gayret içinde olduk. Şahısların veya özel kuruluşun kendi başına dışarıdan veya içeriden kit alarak numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Herhangi bir kişinin kendi başına bizden izinsiz bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışabilir olmasının doğru olmadığını bunun için de yapılması gereken neyse yapılır diye söylüyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

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