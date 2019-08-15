Sadio Mane top toplayıcı çocuğa forma hediye etti!

15.08.2019 10:45

Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa'da Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla geçip kupanın sahibi oldu. Attığı 2 golle yıldızlaşan Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane, yaptığı hareketle büyük beğeni topladı.

SADİO MANE ALKIŞ ALDI

Maçın 103. dakikasında yerini Divock Origi'ye bırakan Mane, ilk uzatma devresinin sonunda yedek kulübesinin önünde bekleyen top toplayıcı çocuğu yanına çağırıp formasını verdi. Yıldız ismin bu hareketi sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen top toplayıcı çocuk, mutluluğunu Mane'ye sarılarak gösterdi. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Senegalli oyuncu ile ilgili yüzlerce twit atıldı.