Fenerbahçeli Sadık, Performansıyla Beğeni Topladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu.
15 MÜCADELENİN 12'SİNİ KAZANDI
Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı. Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti.
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Bu çocuk ta istikbal var.destek olmak lazım.güven veren bi oyuncu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dikkat edin gollerin ikisindede roman denen dengesizin hatası var ..ne rezil bi adamCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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sadık ıyı ne yenı alınan mosso mu nedır calımlarla kaleye yaklastı. soldado bosta ıken pas vermek yerıne topu dısarı attı. bencıl adam fenerbahceye fayda olmazCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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takım düzelirse sadıkın sitili puyol gibi fenerbahçenin yeni puyolu olabilrCevap Yaz 12 Yayından Kaldır