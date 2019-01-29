Fenerbahçeli Sadık, Performansıyla Beğeni Topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu.

15 MÜCADELENİN 12'SİNİ KAZANDI

Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı. Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (4)

  • JÜL SEZAR:
    sadık ıyı ne yenı alınan mosso mu nedır calımlarla kaleye yaklastı. soldado bosta ıken pas vermek yerıne topu dısarı attı. bencıl adam fenerbahceye fayda olmaz
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