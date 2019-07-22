Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gönderilen Sadık Çiftpınar'ı istiyor.
Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye sattığı Sadık Çiftpınar'ı geri almak istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fenerbahçe'nin kapısını çalırken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.
Star'da yer alan habere göre; Teknik heyetin geçtiğimiz sezon performasından memnun olmadığı Sadık için gelecek uygun bir teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli formayla 13 maçta görev alan 26 yaşındaki 1 gol atmıştı.
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