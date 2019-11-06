Sabri Sarıoğlu kariyerine eğitmen olarak devam etmek istiyor
Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Sabri Sarıoğlu, bundan sonrası için kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini açıkladı.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve burada bir sezon geçirdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu sürpriz bir karar verdi.
HAYALİ EĞİTMENLİK
Önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul olan tecrübeli futbolcu kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM'nin oyun alanında vakit geçirdi.
16 yıl Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu daha sonra Göztepe'ye transfer olmuştu. İki yıl İzmir temsilcisinin forması giyen Sarıoğlu daha sonra futbolu bırakmıştı.
VİDEO: Sabri Sarıoğlu kariyerine eğitmen olarak devam etmek istiyor