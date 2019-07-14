S-400 teslimatında 3. gün: Yedinci uçak indi

Milli Savunma Bakanlığı S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında üçüncü günde yedinci uçağın Ankara'nın kuzey batısında yer alan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

SABAH ERKEN SAATLERDE AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saat 08.00 sıralarında Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı."

6. UÇAK

Yine Twitter'dan açıklama yapan Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi."

7. UÇAK

Saat 12.30'da S-400 sisteminin parçalarını taşıyan uçak, Ankara'da Mürted Hava Meydanı'na indi.

İLK TESLİMAT 12 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatının gerçekleştiğini 12 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.