S-400'lerin teslimatı sonrası dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Güne 5,69 seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5,66'ya kadar geriledikten sonra S-400 haberleriyle 5,77 seviyesine kadar çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,75'ten işlem görüyor.
Gün içerisinde en düşük 5,66 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru S-400'lerin teslimatı sonrası yükselişe geçerek 5,77 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75 seviyesinden işlem görüyor.
GÜNE 5,69'DAN BAŞLAMIŞTI
ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin desteğiyle gevşeyen kur S-400 teslimatının başladığı haberiyle yükselişe geçti. Yeni güne 5,69 seviyesinden başlayan dolar kuru, S-400'lerin teslimatı sonrası 5,77 seviyesini gördü.
'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'
Sabah saatlerinde analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in direnç, 5,65'in destek konumunda bulunduğunu bildirmişti.
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