S-400'lerin teslimatı sonrası dolar yükselişe geçti! İşte son durum

Gün içerisinde en düşük 5,66 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru S-400'lerin teslimatı sonrası yükselişe geçerek 5,77 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75 seviyesinden işlem görüyor.

GÜNE 5,69'DAN BAŞLAMIŞTI

ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin desteğiyle gevşeyen kur S-400 teslimatının başladığı haberiyle yükselişe geçti. Yeni güne 5,69 seviyesinden başlayan dolar kuru, S-400'lerin teslimatı sonrası 5,77 seviyesini gördü.

'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'

Sabah saatlerinde analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in direnç, 5,65'in destek konumunda bulunduğunu bildirmişti.