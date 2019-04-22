Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a Çağırdı

Bu sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ancak İngiltere'de takımının küme düşmesine engel olamayan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'in Türkiye'ye geri döneceği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY'A ÇAĞIRDI

İsmi sık sık Galatasaray ile anılan Hollandalı futbolcuya bir çağrı da yine Sarı Kırmızılı kulübün yıldız futbolcusundan geldi. Vatandaşı Donk, sosyal medya hesabı üzerinden Babel'i Galatasaray'a çağırdı.

"HAYDİ GEL KIRMIZI KAFA"

Galatasaray ile sözleşmesi otomatik olarak bir sene daha uzayan Donk, Instagram hesabından Babel'in fotoğrafının altına "Haydi gel kırmızı kafa" mesajını paylaştı. Bu mesaj aynı zamanda Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandırdı. Bu ikili son olarak birlikte Kasımpaşa forması giymişlerdi. Babel'in transferi ile ilgili kısa zamanda kararını açıklaması bekleniyor.

(Fanatik)