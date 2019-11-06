Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı!

06.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:43

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın Real Madrid'e konuk olacağı maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarları sinirlendiren bir paylaşımda bulundu. Babel, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Instagram'da paylaştı.

"BEŞİKTAŞ'IN EKMEĞİNİ YEDİN"

32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi. Taraftarlar, Ryan Babel'e sosyal medyadan tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı taraftarlar da "Beşiktaş'ın ekmeğini yedin yakışmıyor" yorumunu yaptı.

O MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI

Yıldız oyuncu söz konusu maçta 78 ve 81. dakikalarda takımının 6 ve 7. gollerini atmıştı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Beşiktaşlı taraftarların tepkisi sonrası yaptığı paylaşımı kaldıran Babel, Liverpool Kulübü'nün paylaşımına şu yorumu yaptı.