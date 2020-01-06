Ryan Babel, Instagram'dan Galatasaray'ı sildi
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabında kafa karıştıran bir değişiklik yaptı. Babel, profilinde yer alan 'Galatasaray' yazısını sildi. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken 'Babel transfer mi oluyor?' soruları sorulmaya başladı.
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu olurken Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.
Sarı kırmızılı ekibin sezon başında transfer ücreti ödemeden transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını sildi.
Hollandalı yıldızın bu hareketi 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını da beraberinde getirdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan deneyimli isim 5 gol atıp 1 asist yaptı.
KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay daha önce yaptığı bir açıklamada Babel'in maaşında gecikme olduğu için FIFA'ya ihtar çektiğini duyurmuştu.
Babel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" demişti.
Haber Videosu: Ryan Babel, Instagram'dan Galatasaray'ı sildi
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SİLİCEM TABEEE NE YAPCAM KİİİCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAKIMIN EL FRENİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Go homeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU KARAKTERSİZİN HER ŞEYİ PARA. ADAM OLSAYDI BEŞİKTAŞ BIRAKMAZDICevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ ADAM OLAYDI UEFADAN ALDIĞI PARAYLA ADAMLARIN HAKKINI VEREYDİ. . .2 3 Yayından Kaldır