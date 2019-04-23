Ryan Babel, Geleceğiyle İlgili Konuştu: İlk Tercihim Premier Lig

Galatasaray ve Fenerbahçe ile transferde ismi anılan RyanBabel, kariyer planı hakkında konuştu. Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

"PREMIER LIG'DE OYNAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

13 MAÇTA 4 GOL ATTI

Ryan Babel sözlerini "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı. Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Sporx)