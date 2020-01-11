: Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme

11.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:18

Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel, transferiyle ilgili Hollanda basınına ilk açıklamaları yaptı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısının zorlu geçtiğini belirterek EURO 2020 öncesi Ajax'a gelerek yatırım yaptığını dile getirdi. Babel, "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarıydım. Ajax'ın gelişimini görmek güzeldi. Tekrar kulübüm için oynama fikri benim için onur vericiydi" dedi.

"GALATASARAY'DA İLK YARI ZOR GEÇMİŞTİ"

Hollandalı futbolcu, "Buraya gelmem, her iki kulübe de yardımcı olacağı için kolay oldu. G.Saray'da aldığım maaşın bir bölümünü bıraktım ama bu durumu EURO 2020 öncesi yatırım olarak görüyorum. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim. Galatasaray'da ilk yarı biraz zor geçmişti" yorumunu yaptı. Galatasaray'ın 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Babel, sezonun ilk yarısında 15 lig maçında 5 gol, 1 asislik performans sergiledi. Hollandalı, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı.

(Akşam)

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