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Ryan Babel'den deprem paylaşımı

Galatasaray'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Twitter hesabından deprem paylaşımı yaptı.

11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:30
Ryan Babel'den deprem paylaşımı

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığını açıkladı.

Depremle alakalı Galatasaray'ın 'a kiraladığı de bir paylaşımda bulundu.Yıldız oyuncu kendisine ait Twitter hesabından "Bu deprem. İstanbul" yazdı. Geçtiğimiz gün bavullarla Hollanda'ya giden Babel'in bu paylaşımına yüzlerce yorum yazıldı.


Haber Videosu

: Ryan Babel'den deprem paylaşımı
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