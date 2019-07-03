Rusya Lideri Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşmasını askıya alan tasarıyı imzaladı

Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Rus lider Putin, 1987'de imzalanan INF anlaşmasını askıya almayı öngören yasayı imzaladı.Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde yer verilen kanunda, "8 Aralık 1987'de Washington'da imzalanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın yürürlüğünün durdurulmasına" ifadesi kullanıldı.

UTİN ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ

2 Şubat'ta Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

4 Mart'ta ise Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle INF'den çekileceklerini duyurmuştu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

Kaynak: İHA