8.5 santimlik bisikletiyle herkesi şaşkına çevirdi

Rusya'dan İstanbul'a gelen Sergey Daskevshig'in yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı'nda sergiledi.

BİSİKLETLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Rusya'dan İstanbul'a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı. Sergey Daskevshig, Taksim Meydanı'nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Bunun üzerine Sergey, kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi topladı. El kadar bisikleti sürdüğünü gören bazı vatandaşlar hayret ederken, bazıları ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

FİYATLARI BİN EURO CİVARINDA

Ayda bir tane bisiklet üreten Sergey Daskevshig, çeşitli ebatlardaki bisikletleri yaklaşık bin euroya sattığını belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden Sergey Daskevshig, bisikletlerini sergiliyor. Taksim'de 8.5 santimlik bisikletleri gören normal bisikletli bir vatandaşlar, Rus turiste yarışma teklifinde bulundu. Yarışın sonunda Rus turist 8.5 santimlik bisikletiyle yarış kazanırken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA