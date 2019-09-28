Rus model Victoria Lopyreva'nın Galatasaray'a destek mesajı işe yaramadı
Türkiye'de gündemi değiştiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Galatasaray'a desteğiyle bilinen Rus model Victoria Lopyreva da kayıtsız kalamadı. Lopyreva, Galatasaray'a destek mesajı gönderdi. Ancak mesaj işe yaramadı ve derbi maçı berabere bitti.
2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi Instagram'dan taraftarlara mesaj göndermiş, "Fiziken orada olmasam da gönlüm, kalbim, ruhum sizlerle aslanlar. Elim kalbimde ekran başında bekleyeceğim." yazmıştı.
Ancak Rus model Victoria Lopyreva'nın destek mesajı işe yaramadı. Galatasaray Fenerbahçe maçı berabere bitti.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇINI TÜRK TELEKOM STADI'NDA İZLEMİŞTİ
Bilindiği üzere Rus model Victoria Lopyreva, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Konyaspor maçı için İstanbul'a gelmiş ve mücadeleyi Türk Telekom Stadı'nda izlemişti.