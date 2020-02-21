Rus kadından Putin'i utandıran soru! Kızardı ve cevap veremedi

21.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg'da bir Rus vatandaşının, "Emekli maaşım 10 bin 800 ruble (170 dolar). Bu maaşla nasıl yaşanır? Bana cevap verin. Siz bu maaşla yaşayabilir misiniz?" sorusu üzerine kızardığı görüldü.

Putin, öğretmeni olan ve kendisini de politikaya sokan ilk isim olan, 90'ların efsane St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak'ın 20'nci ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı. Daha sonra yanına yaklaşan bir kadın, Putin'e beklemediği bir soru sordu.

"BU MAAŞLA NASIL YAŞANIR?"

Kadın, "Maaşınızın 800 bin Ruble olduğunu hayal ediyorum, değil mi? Yani, yaklaşık 12.600 dolar. Emekli maaşım 10 bin 800 ruble (170 dolar). Bu maaşla nasıl yaşanır? Bana cevap verin. Siz bu maaşla yaşayabilir misiniz?" diye sordu ve maaşına zam istedi.

YÜZÜ KIZARDI

Putin'in, kadının beklenmedik sorusu karşısında yüzünün kızardığı ve utandığı gözlendi. Putin'in, "Bu konu bana bağlı değil" diyerek durumu espriye vurduğu ve "Benden daha fazla maaş alanlar var. Devlet başkanının maaşı en yüksek değil" dediği görüldü.

Zor durumdaki ailelere, tek başına mücadele eden kadınlara devlet desteği isteyen kadına Putin, çocuklu ailelere destek için yeni, büyük bir program başlatıldığını anlattı.

HÜKÜMETE ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından memnun kalmayan Rus kadını ise, hükümetin, sosyal sorunlara acil çözüm bulunmasını, 190 dolar olan asgari ücretin yükseltilmesini istedi. Maaşının yarısını bakkal ve marketlere gittiğini söyleyen Rus kadın ayrıca, fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Putin 2018'deki son gelir beyanında yıllık 8,6 milyon ruble bildirmişti. Putin'in aylık geliri 720 bin ruble, bugünkü kurdan 11 bin 300 dolara denk geliyor.