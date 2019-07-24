Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi
Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias ile yaptığı süper hafif siklet boks maçı sonrasında kafasına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Beyin kanaması geçiren Dadashev, ameliyat edilmesine rağmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif siklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.
Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.
DARBELER NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Akşam'da yer alan habere göre; Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.
Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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EN GÜZEL SPOR BOKS !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yani şimdi bu spormu vahşetmiCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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böyle spor mu olur?matadorluk, boks gibi sporlar derhal yasaklanmalıCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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