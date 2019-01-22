Rus Basını, Galatasaray'ın Luiz Adriano İçin 6 Milyon Euro Teklif Ettiğini Yazdı

Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bir süredir sarı kırmızılı takımın listesinde olan Luiz Adriano ile ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.

SPARTAK 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile Spartak Moskova arasında devam eden görüşmelerde sarı kırmızılı takımın ve Spartak Moskova'nın talepleri belli oldu. Galatasaray'ın Luiz Adriano için Spartak Moskova'ya 6 milyon euro teklif ettiği öğrenilirken, Rus ekibinin ise 10 milyon euro istediği öne sürüldü. Görüşmelerin devam edeceği ve iki takımın 8 milyon euro civarında bir rakamda anlaşabileceği öğrenildi.

BU SEZON 4 GOL, 3 ASİST YAPTI

2017 yılında Milan'dan Spartak Moskova'ya transfer olan Luiz Adriano, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 14 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Luiz Adriano, Spartak Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta 5 gol atarken, 4 asist yaptı.

(Futbol Arena)