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Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Konyaspor, Belçika, Spor

Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu

Belçika basını, Royal Antwerp'in, son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ı gündemine aldığını yazdı.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:08
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu

Şu anda boşta olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'a Avrupa'dan talip çıktı. Voetbal24'te yer alan habere göre yeni bir teknik direktör arayışında olan Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Marc Wilmots ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı.

BELÇİKA BASINI YAZDI

Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü. Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

LİGDE 4. SIRADA YER ALIYORLAR

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Aykut Kocaman, Konyaspor'u da Avrupa arenasına taşımıştı. Antwerp, Belçika Ligi'nde 53 puanla 4. sırada yer alıyor.

Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
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