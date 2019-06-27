Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

2013 yılında yayınlanan yönetmelik gereği yapılan atamaların ardından 3 yıl boyunca aralıksız uygulanan, geçtiğimiz yıl ve bu yıl hiçbir gerekçe sunulmadan ertelenen Rotasyonun mağdur ettiği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şube Müdürleri geçen sene olduğu gibi bu sene de rotasyon uygulanmayınca çeşitli ailevi, ekonomik ve psikolojik sıkıntılarla boğuşmak durumunda kaldılar. Bu nedenle de bir ayı aşkın bir süredir çeşitli toplumsal baskı grupları aracılığıyla hak arama faaliyetine giriştiler. Daha evvel de Milli Eğitim Bakanı dahil birçok yetkiliye seslenen şube müdürleri bir cevap alamayınca çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldular.

Erdoğan'a seslenen şube müdürleri şu ifadeleri kullandı:

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ DURUMDA"

"Çok Değerli Başkanımız,

Bizler Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde, sosyo-ekonomik gelişmişlik, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri içerisinden çoğumuz 4. ve 5. bölgelerde olmak üzere görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürleriyiz. Yönetmelik gereği bölge hizmetine bağlı olarak görev yapar ve bulunduğumuz görev yerinde hizmetimizi tamamlayınca rotasyon uygulaması sayesinde daha iyi bölgelerde çalışmaya hak kazanırız. Sistemin düzgün işlemesi devam ettiği sürece tecrübelerimizi farklı yerlerde değerlendirme fırsatı bulur ve camiamıza fayda vermeye çalışırız. 2014-2017 yılları arasında düzenli bir şekilde uygulanan rotasyon geçen sene hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi. Resmi olmasa da çeşitli yetkililerce çeşitli toplantılarda, bu ertelemenin sadece bir sene geçerli olduğu 2018 tayin döneminde mutlaka rotasyon uygulanacağı ifade edildi. Bizde 'büyüklerimizin bir bildiği, yaptıklarının bir hikmeti vardır' diyerek eyvallah dedik. Ancak bu sene de aynı uygulamayı yapmaları nedeniyle bu uygulamanın bize dönük bir ayrıştırmaya dönüştüğünü müşahede etmekteyiz. Daha evvel çeşitli basın kuruluşu ve sendikalar aracılığıyla Teşkilatımızdaki büyüklerimize ve yetkililerimize seslendik ancak kimseden bir cevap alamadık. Bizler, devlet terbiyesi almış eğitimci-yöneticiler olarak kendi teşkilatımıza sonuna kadar güvenmekten başka bir yolumuz yok. Bu bakımdan ulusal eğitim sitelerinde haber manşetlerinden sesimizi duyurmaya çalıştık. Süreç içerisinde mağduriyetimizi iletecek başka bir merci bulamayınca da mazlumun ve mağdurun her zaman sesi olan siz en üst merciye sığınmak durumunda kaldık. Şu an itibariyle rotasyon mağduru şube müdürlerinin aile bütünlüğü bozulmuş, sosyal ekonomik düzenleri alt üst olmuş durumdadır.

"HEM VİCDANLARI HEM DE ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEKTE"

Sayın Başkanımız;

Bu yıl gerçekleşen Rotasyon ertelemesi ile ilgili görüştüğümüz kişi ve kuruluşlar 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeni ile bu ertelemenin gerçekleştiğini ifade etmişlerdi. İstanbul'da Rotasyona tabi şube düdürü sayısı çok az olduğu için biz buna bir anlam veremedik. Hatta basında yer alan haberlerimizde bu hususta siyasi iradenin yanlış yönlendirildiğini, rotasyonun uygulanmasından ziyade ertelenmesinin çok daha büyük mağduriyetler yaratacağını ifade etmiştik. Çünkü kuralları baştan koyulmuş ve daha sonra belli çıkar odakları yüzünden uygulanmamaya zorlanmış bir mevzuattan bahsediyoruz. Bu hem vicdanları hem de adalet duygusunu zedelemektedir. Şimdi şöyle dönüp baktığımızda gördük ki mağdur yaratmayalım düşüncesinden çok menfaat odaklarının talepleri dikkate alınınca niyet hayr olsa bile sonuç şer olmakta.

"OYUN ESNASINDA KURAL DEĞİŞTİRMEYELİM"

Çok Değerli Başkanımız,

Zatıalinizin teveccühü ile göreve gelen ve her kesimden de pozitif destek alan Sayın Bakanımızın çok değer verdiğimiz bir sözü vardı bizlere göreve geldiğinde. Sayın Bakanımız; "Oyun esnasında kural değiştirmeyeceğim" demişti. Biz bu cümleyi kuran birinin bu mağduriyet yaratma sürecinde bir dahli olmadığını düşünmekteyiz. Bunu da bildiğimiz için kendisinden randevu talep ettik ve yoğun programında bize vakit ayırmasını beklemekteyiz. Zaten şu ana kadar elimize ulaşan ne bir makam onayı, ne de bir resmi yazı vardır. Rotasyon ertelemesi, MEB resmi internet sitesinde yer alan ve hiçbir gerekçenin yer almadığı 2-3 satırlık bir duyuru ile gerçekleşmiştir. Süreç içerisinde bizi bir duyuru ile mağdur edenler bize bir cümlelik bir açıklamayı çok görmüşlerdir. Göreve atanmadan önce; "Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yaparız" cümlesini kurarken çok cesur olup sıra yer değişikliğine gelince oyun bozanlık yapan bir avuç arkadaşımızın belirli kişi ve kurumlara ulaşarak, bunları etkileyerek, seçim var mağdur oluruz edebiyatı içerisinde yaptıkları yönlendirme çabaları olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan şunu açıkça ifade etmek isteriz ki; şayet rotasyon ertelemesi ile Devlet-iliyemizin en ufak bir menfaati varsa biz sınır müdafaası ve nöbetine bir yıl daha değil bin yıl daha devam etmeye hazırız. Bizler dezavantajlı koşullarda göreve devam etmeye değil; bize yönelik uygulanan ayrımcılığa ve bazı yetkililerimizin bize bir açıklama yapmayı bile çok gören değersiz görücü bakış açılarına karşı çıkmaktayız. Bu ay içerisinde, bir milyon öğretmene yönelik ve yüz bin öğretmenin yer değiştirmesi ile sonuçlanacak bir yer değiştirme uygulaması başarısına imza atacak teşkilatımızın dokuz yüz şube müdürüne rotasyon uygulayamaması düşünülemez. Bu nedenle bu uygulama ile metropollerde rahat koşullarda çalışan üç beş şube müdürünün gönlünü hoş etmek ve dolayısıyla bizi mağdur etmek sonucuna ulaşılıyorsa bu mağduriyetimizi siz En Üst Makama arz ediyoruz.

"DERDİMİZ SİZİ YORMAK DEĞİL"

Sayın Başkanımız;

Şimdi birileri diyecekler ki; "Reisin bir sürü işi var gücü var, sizin yaptığınız işe bak." Bizler yüklendiğiniz ümmet liderliğinin, mazlum önderliğinin farkındayız. Derdimiz sizi meşgul etmek, yormak yada başka bir şey değildir. Rabbim size güç kuvvet versin dualarımız her gün sizlerle. Ancak şunu bilmenizi istiyoruz ki taşrada yapılan her olumsuz uygulama neticesinde ilgililer tarafından hep aynı cümle kurulmakta. "Yukarısının talimatı bir şey diyemiyoruz." Biz böyle olmadığını biliyoruz Sayın Başkanım ve sizin haberiniz olmadan yaratılan bu mağduriyetlerden en başta sizleri korumak niyetindeyiz. Rabbim yolunuzu açık eylesin dualarımız sizlerle…"