Haberler » Spor » Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı - Spor

Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

06.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:14
Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya siyah beyazlıların Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu. Alianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (P) ve 82'nci dakikada Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler