Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası
Vergi kaçırma suçlamasını kabul eden Cristiano Ronaldo, 18,7 milyon euroluk para cezasına çarptırıldı. 23 aylık hapis cezasına da çarptırılan Ronaldo, 2 yıldan az olduğu için cezaevine girmeyecek.
İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon avro para cezası verildi. Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.
Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllar arasında dört ayrı mali suç işlemekle ve 5,7 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo mahkemeye kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi. Güvenlik için iki İspanyol polisinin eşlik ettiği Ronaldo, yaklaşık 1 saat mahkemede kaldı. Portekizli futbolcu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, mahkeme binası önüne gelen küçük bir hayran grubunu selamlayarak, imza verdi.
ANLAŞMA YOLUYLA PARA CEZASI ÖDEYEREK DAVAYI KAPATTI
Mahkeme kaynakları tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, savcılık tarafından hakkında iki yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep edilen 33 yaşındaki Ronaldo'nun suçlamaları kabul ettiği, anlaşma yoluyla sadece para cezası ödeyerek davayı kapattığı bilgisi verildi.
Mahkemenin Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon avro para cezası verdiği ancak Portekizli futbolcunu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyeceği ifade edildi.
VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORDU
Real Madrid takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyordu.
Ronaldo, Madrid'deki davadan sonra İtalya'ya dönmek üzere özel bir araçla havaalanına gitti.
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GÜZEL ÜLKEMDE SAHTE FATURA O KADAR ARTTI Kİ? GERÇEK FATURA KALMADI. SAHTE FATURALARDAN GEÇİNEN ŞİRKETLER VAR. EEEE ANLAŞMA UZLAŞMA TAKSİTLENDİRME DERSEN; SAHTEKARLARIN SONU GELMEZ. YAZIK YAAA. VERGİLERİ ARTTIRACAĞINIZA SAHTE FATURALARA, SAHTE SİGORTALILARA VE KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA AĞIR CEZALAR VERİN, GÖRÜN DEVLET NASIL REFAHA ERER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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türkiyede neden futbolcular vergi vermiyor vatandaştan alıyorsunuz ama çok kızgınım bu konuyaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne gerek varCevap Yaz Yayından Kaldır
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RONALDO kararını ver artık...gel MÜSLÜMAN ol..ahirette kesin mutlu olursun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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