Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!

Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso, vergi kaçırmaktan yargılanacak.Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllarında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık 2 yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep ediyor.

RONALDO, VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Real Madrid takımında 2009-2018 yıllarında forma giyen ve sezon başında İtalya temsilcisi Juventus'a transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığı yönünde suçlanıyor.

İKİ İSMİN DAVALARI MAHKEMENİN FARKLI KISIMLARINDA GÖRÜLECEK

Bayern Münih'te forma giyerken 2016-2017 sezonunun sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıran Xabi Alonso da 2010-2012 yıllarında 3 ayrı mali suç iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası talebiyle yargılanacak. Ronaldo ve Xabi Alonso'nun duruşma için salı günü Madrid'de olmaları öngörülüyor. İki futbolcunun davaları aynı mahkemenin farklı kısımlarında görülecek.

Kaynak: AA