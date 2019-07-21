Ronaldo ve Merih Demiral'in gol sevinci

Singapur'daThe National Stadı'nda oynanan maçta Merih Demiral maçın 46. dakikasında Daniele Rugani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 60. dakikasında Ronaldo'nun attığı golle maç 2-2'ye gelirken Merih Demiral,Portekizli yıldız oyuncuyu kutlayan ilk isimlerden oldu. Ronaldo daha sonra 63. dakikada yerini Mattia De Sciglio'da bıraktı.

Maçta Tottenham'ın gollerini 30. dakikada Erik Lamela, 65. dakikada Lucas Moura ve 90+3. dakikada Harry Kane atarkeni Juventus'un gollerini ise 56. dakikada Gonzalo Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.