Ronaldo Tur İçin Verdiği Sözü Tuttu
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 2-0 yenildikleri Atletico Madrid'i rövanş maçında evinde 3-0 yenmişti. Ronaldo'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Portekizli yıldızın maç öncesinde ailesi ve yakın arkadaşlarına tur için söz verdiği belirtildi.
Sezon başında 99 milyon Euro'ya Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalya'daki performansıyla eski takımını pişman etmeyi sürdürüyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 2-0 yenildikleri Atletico Madrid'e rövanşta 3 gol birden atarak Juventus'u çeyrek finale taşıyan Portekizli yıldız, bunu başaracağı yönünde ailesi ve yakın arkadaşlarına söz verdiği iddia edildi.
SEKİZİNCİ KEZ BAŞARDI
Kariyerinde tam 51 kez hat-trick yapan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 kez bunu başardı. Maç sonrası, "Juventus beni bu büyülü anlar için aldı" diyen Ronaldo, Atletico Madrid karşısında da 4. hat-trick performansına imza attı. İtalyan basını da da Ronaldo'nun performansı için, "Marslı (Tuttosport), Korkunç (Corriere dello Sport)" gibi başlıklar kullandı.
"RONALDO GİBİLERLE YÜZLEŞMELİYİZ"
Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımının Schalke 04'ü elediği maçtan sonra çıktığı basın toplantısında, Ronaldo'yu överek, "Bütün baskı omuzlarındaydı ama o 3 gol atarak takımını çeyrek finale çıkardı. Bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak işte bu tip adamlarla yüzleşmeliyiz" diye konuştu.
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Her maça çıkmadan önce abdestini alır, o yüzden bu kadar başarılıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sırrı ada çayıymış, ama çok içmiyormuş yoksa kuş ölürmüş :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam oynamasınıda biliyor yaşamasınıda biliyor.Bir de bizim futbolculara bak elleri üç kuruş para görünce sapıtıp kendilerini tüketiyorlar. Örnek : Sergen, Arda, Emre Mor vss. vss....Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bi slimani değil.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırJÜL SEZAR: İroni diye birsey var. yoksa buffon da volkan değilTüm 7 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır