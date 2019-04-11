Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tarihine Geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. İlk yarıda maçın ve takımının tek golünü atan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo adını bir kez daha turnuva tarihine yazdırdı.

Milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Seri A) oynanan Empoli, Cagliari ve Milan maçlarında forma giyemeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Hollanda temsilcisi karşısında sahadaki yerini aldı. 34 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle takımının ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Ronaldo attığı bu golle çıktığı 161. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 125. golünü attı. Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo bu golüyle unvanını pekiştirdi ve attığı 3 golle takımını turnuvada tuttuğu Atletico Madrid deplasmanı sonrası gollerini sürdürdü.

AJAX'A SAHASINDA EN ÇOK GOL ATAN 2. İSİM

Yıldız oyuncu bu golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine adını bir kez daha yazdırmayı başardı. İlk yarıdaki tek golünü atan Ronaldo, Johan Cruyff Arena'da 6. golünü attı ve Ajax'ın sahasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan iki futbolcudan biri oldu.

Bu alanda Ronaldo'yla birlikte zirveyi paylaşan diğer isim Zlatan Ibrahimovic. Ronaldo ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı çıktığı son 4 maçta 7. golünü attı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in Ajax ile oynadığı maçta Ronaldo hat-trick yapmıştı.