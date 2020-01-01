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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor!

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan haftalık 2 milyon lira kazanıyor.

01.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:42
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor!

'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. 'da 15 milyon takipçisi olan Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu.

SON VİDEOSU 1.5 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantinli model sadece bu reklam için haftalık 300 bin euro yani tam 2 milyon lira kazanıyor. Dün yılbaşı öncesi yine cihazın reklamı için çektiği videoya 1.5 milyondan fazla beğeni geldi. Böyle bir etkileşim nedeniyle Rodriguez, reklam yaptırmak isteyen markaların odağı olmuş durumda.

(Skorer)


Haber Videosu

: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor!
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