: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı!

29.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:50

İnstagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ronaldo'nun 25 yaşındaki kız arkadaşı Georgina Rodriguez, havuzda verdiği kalça pozuyla takipçilerinin aklını aldı. Ronaldo ile Dubai'de tatil yapan Georgina'nın bu paylaşımı 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFI BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI

Seksi modelin Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunuyor. Georgina'nın geçtiğimiz günlerde jet ski sürerken paylaştığı fotoğraf, büyük beğeni almıştı.

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