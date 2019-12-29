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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı!

Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in, havuzda verdiği kalça pozu nefesleri kesti.

29.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:50
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı!

İnstagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ronaldo'nun 25 yaşındaki kız arkadaşı Georgina Rodriguez, havuzda verdiği kalça pozuyla takipçilerinin aklını aldı. Ronaldo ile Dubai'de tatil yapan Georgina'nın bu paylaşımı 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFI BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI

Seksi modelin 'da 15 milyon takipçisi bulunuyor. Georgina'nın geçtiğimiz günlerde jet ski sürerken paylaştığı fotoğraf, büyük beğeni almıştı.


Haber Videosu

: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı!
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