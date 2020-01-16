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Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti

İtalyan basını, "Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ın üzerine titriyor" başlığıyla iki ismin arasındaki bağı kaleme aldı.

16.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:49

'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 'ın, takım arkadaşı ile olan yakınlığı, 'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen organlarından La Gazzetta dello Sport, konuyu irdeleyen özel bir habere imza attı. 'Ronaldo, Demiral'ın üzerine titriyor' başlığının kullanıldığı haberde, "Ronaldo'nun Türk futbolcuyla arasında özel bir bağ var" denilerek şöyle devam edildi:

"İKİSİ DE PORTEKİCEZCE KONUŞUYOR"

"İkilinin arasındaki yakınlıkta Portekiz ortaklığı ve Juventus-Sporting birlikteliği önemli pay sahibi. Her ikisi de Portekizce konuşuyor olmaları bunda çok önemli bir faktör teşkil etti. Böylece daha iyi anlaşıyorlar ve Ronaldo ona yeni kelimeler de öğretiyor. Sakatlandığında yanına ilk koşan olması, ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlaması, ona ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor."

(Skorer)


Haber Videosu

: Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti
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