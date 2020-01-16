Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti
İtalyan basını, "Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ın üzerine titriyor" başlığıyla iki ismin arasındaki bağı kaleme aldı.
Juventus'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ın, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile olan yakınlığı, İtalya'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen spor organlarından La Gazzetta dello Sport, konuyu irdeleyen özel bir habere imza attı. 'Ronaldo, Demiral'ın üzerine titriyor' başlığının kullanıldığı haberde, "Ronaldo'nun Türk futbolcuyla arasında özel bir bağ var" denilerek şöyle devam edildi:
"İKİSİ DE PORTEKİCEZCE KONUŞUYOR"
"İkilinin arasındaki yakınlıkta Portekiz ortaklığı ve Juventus-Sporting birlikteliği önemli pay sahibi. Her ikisi de Portekizce konuşuyor olmaları bunda çok önemli bir faktör teşkil etti. Böylece daha iyi anlaşıyorlar ve Ronaldo ona yeni kelimeler de öğretiyor. Sakatlandığında yanına ilk koşan olması, ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlaması, ona ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor."
(Skorer)
Haber Videosu: Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti
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iyi de ne saçma bi yorum ? ilk o koştu , ilk o yayınladı. Algı oluşturmayın. Yani insanlığın ölmediğini ya da adamlıgını göstemriş he sakatlanınca ikinci giden olsaydı ya da ilk değil de sosyal medyada 2. kişi olarak geçmiş olsun deseydi insan olmuş olmayacak mıydı ? Aşın bazı şeyleri aşın !Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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acaba ne gibi bir bağ var biraz daha açıklarsanızCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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çav bella çav çavCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Merihi cok ta büyutmeyin.o da et ve kemikten yaniCevap Yaz 2 118 Yayından Kaldır
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işte tipik 6S taraftarı11 7 Yayından Kaldır
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KANI BOZUK OLAN BU DURUMU ANLAYAMAZ ADAMSIN MERİH ADAMSIN RONALDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 31 Yayından Kaldır
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RONALDO BUNUN GiBiLERDEN UZAK DUR, BUNLAR ADAMI BOZAR, FUTBOL HAYATINI BiTiRiR, DEMEDi DEME.Cevap Yaz 3 33 Yayından Kaldır
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peki kardeşim dikkat ederim.6 Yayından Kaldır
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Îtalyan erkeleri; bizimkilere,bin basar. :))))Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
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Siz,kadınlara laf atarken bir şey olmuyo ama eleştirilince kızıyorsunuz.3 Yayından Kaldır