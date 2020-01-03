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Ronaldo'nun kol saatinin değerinin 485 bin dolar olduğu ortaya çıktı

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, bu kez saatiyle gündemde. Juventus forması giyen Ronaldo'nun kol saatinin değerinin 485 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

03.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:52

'un Portekizli yıldızı , bu kez futboluyla değil, taktığı saatle gündeme geldi.

Tatilini sonlandırıp Juventus kampına katılmak için 'ya dönen Ronaldo, havaalanında objektiflere yakalanırken, kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı. Ronaldo'nun taktığı saatin piyasa değerinin 485 bin dolar (2.9 milyon TL) ortaya çıktı.

Rolex marka saatin 18 karat beyaz altın ve 30 karat beyaz elmas işlemeli olduğu öğrenildi.


Haber Videosu

: Ronaldo'nun kol saatinin değerinin 485 bin dolar olduğu ortaya çıktı
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