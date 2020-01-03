: Ronaldo'nun kol saatinin değerinin 485 bin dolar olduğu ortaya çıktı

03.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:52

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu kez futboluyla değil, taktığı saatle gündeme geldi.

Tatilini sonlandırıp Juventus kampına katılmak için İtalya'ya dönen Ronaldo, havaalanında objektiflere yakalanırken, kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı. Ronaldo'nun taktığı saatin piyasa değerinin 485 bin dolar (2.9 milyon TL) ortaya çıktı.

Rolex marka saatin 18 karat beyaz altın ve 30 karat beyaz elmas işlemeli olduğu öğrenildi.

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