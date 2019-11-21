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Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!

İtalyan basını, Juventus forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Fas'ta evlendiğini iddia etti.

21.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:52
Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!

'nın önde gelen dergilerden Novella 2000, bütün dünyayı şaşırtan bir iddia ortaya attı. "Bomba patladı" başlığıyla verilen haberde ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in evlendiği yazıldı. Haberde çiftin birkaç gün önce 'ta dünya evine girdiği ifade edildi.

BADR HARİ DETAYI

Küçük bir kutlama yapıldığı belirtilirken, düğüne Ronaldo'nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Badr Hari'nin de katıldığı bildirildi. Hatta Faslı olan Hari'nin bütün organizasyonu düzenleyen kişi olduğu belirtildi.

(Skorer)


Haber Videosu: Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
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