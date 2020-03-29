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Cristiano Ronaldo, Instagram, Spor

Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu

Cristiano Ronaldo, Mart ayı başında felç geçiren annesi Dolores Aveiro'nun iyileştiğini ve karantinada bulunduğu Madeira adasındaki evine geldiğini açıkladı.

29.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:10
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu

Cristiano Ronaldo'nun 65 yaşındaki annesi Dolores Aveiro, geçirdiği felçin ardından iyileşerek oğlunun evine geldi.

"SEVDİKLERİNİZE İYİ BAKIN"

Portekizli yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımda annesinin sağlığına kavuştuğunu belirtirken, "Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın" açıklamasını yaptı.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Dolores Aveiro'yu da yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor.

Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu

Haberin Videosu:

Cristiano Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu

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