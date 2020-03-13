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Cristiano Ronaldo, Portekiz, İtalya, Spor

Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada kendini karantinaya aldığı iddia edilmişti ancak nişanlısının paylaşımıyla gerçek ortaya çıktı.

13.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı

Daha sonra Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs şüphesiyle memleketi Madeira'da karantina altına alındığı açıklandı. Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.

Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantinaya alınan Ronaldo'nun son durumu nişanlısı Georgina Rodríguez'in paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

ANNESİNİN YANINA GİTMİŞTİ

Ülkesine felç olan annesinin yanına giden Ronaldo, dünyada yaşanan ölümlerin ardından kendini garantiye aldı. Portekizli yıldız futbolcu koronavirüs önlemi kapsamında lüks villasında ailesiyle birlikte olan biteni takip ediyor.

ADA ALDIĞI İDDİASI DOĞRULANMADI

Kendisini dış dünyadan izole eden Cristiano Ronaldo'nun bu özerk bölgede bir ada satın aldığı ve virüs yok olana dek burada yaşayacağı iddia ediliyordu. Fakat Portekiz basını bu gelişmeyi doğrulamadı. Yıldız futbolcunun okyanus manzaralı evinde ailesiyle birlikte vakit geçirdiği yazıldı.

Ronaldo'nun Madeira'daki muhteşem dairesinde çatı havuzu var. İki kız kardeşi ve erkek kardeşinin de Ronaldo'ya eşlik ettiği öğrenildi. Georgina ise takipçilerine villadan fotoğraflarla ipucu veriyor. Cristiano Ronaldo cephesinden karantina durumu ile ilgili yapılan resmi bir açıklama ise henüz yok.

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Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı

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Cristiano Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı

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