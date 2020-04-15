SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı - Spor
Fabio Alves Da Silva, Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor

Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun, koronavirüs ile mücadele eden sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattığı öğrenildi.

15.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:39
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs ile mücadelede en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Ülkesi Portekiz'e koronavirüs ile mücadele için daha önce 1 milyon euro bağışta bulunan Ronaldo'nun, benzer bir yardım kampanyasını Milli Takım'da da başlattığı ortaya çıktı.

WHATSAPP GRUBUNDAN TEKLİF SUNDU

Cristiano Ronaldo'nun yardım kampanyasını, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Bernardo Silva duyurdu. Silva, Bleacher Report'a video yoluyla verdiği röportajda Ronaldo'nun tüm takıma whatsapp üzerinden mesaj attığını ve EURO 2020 primlerinin bir kısmını bağış olarak gönderilmesini teklif ettiğini söyledi.

TÜM FUTBOLCULAR KABUL ETTİ

Milli Takım futbolcularının ortak konuşma grubuna attığı mesajı da paylaşan Bernardo Silva, olayı şöyle anlattı:

"Bundan bir ya da iki gün önce Ronaldo bize bir bağış fikriyle geldi. Biliyorsunuz takım olarak artık 2021'de düzenlenecek olan EURO 2020'ye katılma hakkı kazanmıştık. Ronaldo da ortak grupta yazdığı bir mesajda 'Haydi beyler. EURO 2020 primlerimizin bir kısmını, koronavirüs ile mücadele eden kurumlara bağışlayalım' şeklinde bir öneri sundu. Öneri, tüm futbolcular tarafından kabul edildi. Böylece, EURO 2020 primlerimizin yarısını bağışlama kararı aldık."

(Sözcü)

Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı Spor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Spor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi Spor
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar Spor
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Ergin Ataman Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:14:35. #1.14#
title