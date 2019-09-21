Ronaldo, kendisine hamburger yardımı yapan kadını buldu

21.09.2019 15:29

Piers Morgan'ın Good Morning British adlı programına Cristiano Ronaldo'nun katıldığı bölümün yankıları sürüyor. Ronaldo'nun babası ve çocukluğuyla ilgili çarpıcı gelişmelerin ardından şimdi de Lizbon'daki yoksul günlerinde Ronaldo ve takım arkadaşlarına hamburger yardımı yapan 3 kadın gündeme oturdu. Ronaldo'nun uzun süredir aradığı 3 yardımsever kadından birine Morgan ve ekibi ulaştı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce ITV kanalında Piers Morgan'a röportaj verdi ve geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıkları da anlattı.

Sporting Lisbon altyapısında oynamak için 11 yaşında tek başına Portekiz'in başkentine taşınan Ronaldo, geçirdiği zor günlerle ilgili, "11-12 yaşlarındayken Lizbon altyapısında oynuyordum. Maddi durumumuz çok kötüydü. Takım arkadaşlarımla bazı geceler geç saatte acıkırdık ve kulübün hemen arkasındaki hamburgerciye giderek "artan hamburger oldu mu?" diye sorardık. Oradaki 3 harika kadın bize her zaman yardım etti. İçlerinden birinin adının Edna olduğunu hatırlıyorum. Onları uzun süredir arıyorum. Hamburgerciye de gittim fakat kapandığını öğrendim. Eğer bu röportaj onları bulmamı sağlarsa çok sevinirim. Onları evimde ağırlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo ayrıca, zor zamanlarında kendisine yardım eden bu üç iyi kalpli kadını uzun süredir aradığını da söyledi.

34 yaşındaki futbolcunun bu sözlerinin ardından gazeteci Morgen, bir tweet atarak Edna isimli kadının bulunduğunu söyledi. Popüler futbol kanalı ESPN'nin "Cristiano Ronaldo'nun Edna'yı ve Lizbon'da fakir bir çocukken ona yardım eden iki kızını bulmak için yardımına ihtiyacı var" paylaşımını retweet eden Morgen, "Gelişme: Sanırım Edna'yı bulduk" diye yazdı.

Henüz Edna'yla ilgili bir gelişme olmasa da Dailymail'deki haberde o 3 kadından biri olduğunu söyleyen Paula Leca'nın sözleri yayınlandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Paula Leca, Renascenca adlı radyo prgramına bağlanarak o dönemlerde hamburgercide çalışan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIM BU OLAYA İNANAMADI"

Leca, konuyla ilgili "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu" dedi.

"YEMEĞE DAVET ETMEK İSTERSE GİDERİM"

Leca "Uzun yıllar sonra o günleri hatırlaması çok hoş. Onun alçak gönüllülüğünü gösteriyor. Eğer beni bir yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim. Yapacağım ilk şey teşekkür etmek ve o günleri yâd etmek olur. Edna ile iletişimimizi ise maalesef kaybettik" dedi.