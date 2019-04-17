Ronaldo, Kariyerinde İlk Kez Şampiyonlar Ligine Çeyrek Finalde Veda Etti
Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
Juventus, Torino'da Ajax'a 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Real Madrid'den sezon başı Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise kariyerinde bir ilk yaşadı.
AJAX 97'DEN SONRA İLK KEZ YARI FİNALDE
Ajax'a elenerek Şampiyonlar Ligi serüveni sona eren Juventus'ta Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
Real Madrid'den sonra Juventus'u da eleyen Ajax, 1996/97 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı final oynayacak.
YORUMLAR (8)
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bi ronaldo oynadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NE OLDUM DEYİL NE OLACAĞIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Alt yapıdan beri beraber oynayanlar, Parayla toplama takımı dağıttı. Türk kulüplerine ders olur inşallah.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Demek ki şu oluyormuş mütevazi paralarla kurulan bir takım biyük denen kulüplere havlu attırabiliyormuş.yani burda mesele ucuz parayla iyi futbolcular bulunabiliyormuş.tabi birde aç hedefi olan işi bilen aynı kafayla gitmeyen sistem değiştirmeyen günümüz futbolunun oyun sistemini annamayan örnek ersun hoca gibi hocalarla bu işleri yapamassın ajaksın hocası zıpkın gibi maç içinde taktik sistem değiştiriyor oynamayan oyuncuyu sahada göremessiniz.ersun hocanın ben aldım oynatırım dediği tolgay gibi futbolcu yok.yani işin özü iyi bir hoca takımı her yere taşır.tabi annayanlar anlar bu işden .........Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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taş yerinde ağırdırCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır