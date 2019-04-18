Ronaldo ile Irina Shayk İlişkisi Hakkında Bomba İddia: Reklam Amaçlı!

Rus televizyoncu Viktoriya Bonya, Ronaldo ve Irina Shayk'ın ilişkiye başlamadan önce 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve sözleşme süresi bitince ayrıldıklarını söyledi.

''ŞU ANDA DA AYNISINI YAPIYOR''

Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söyledi. Bonya, ''Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.'' diye konuştu.