Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

16.09.2019 13:03

İngiliz gazeteci Piers Morgan, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yla unutulmaz bir röportaj gerçekleştirdi. Ronaldo, henüz 20 yaşındayken kaybettiği babasından, annesinden, adının karıştığı tecavüz davasından ve sevgilisi Georgina'dan bahsetti.

Ronaldo'nun babası Jose Dinis Aveiro eski bir savaş gazisi bir bahçıvandı. Alkol sorunlarından ötürü 52 yaşında hayatını kaybetmeden önce Ronaldo ve diğer çocukları kötü bir ilişkisi vardı. Cristiano Ronaldo ITV'deki GMB programında Piers Morgan'a konuştu.

Duygusal bir havada geçen röportajda Ronaldo'ya Euro 2004 turnuvası öncesi babasına ait daha önce hiç görmediği bir röportaj izletildi. Gözyaşlarını tutamayan Ronaldo, "Röportajın komik olacağını düşünüyordum, ağlamayı beklemiyordum. Bu videoyu daha önce hiç görmedim. İnanılmaz...Babamı tam anlamıylatanıyamadım, sürekli sarhoştu. Onunla diyalog kurmak zordu" ifadelerini kullandı.

"BABAMI YÜZ YÜZE TANIYAMADIM"

Ronaldo, babası öldüğünde sadece 20 yaşındaydı ve kariyerinin başındaydı. Bu durumu ise şu sözlerle açıklıyor, "Babamı hiçbir zaman yüzde yüz tanıyamadım. Devamlı sarhoştu. Aramızda normal bir iletişim yoktu bile. Oldukça zordu. Şu anda zirvede olduğumu, geldiğim yeri, kazandıklarımı göremedi. Annem, kardeşlerim, kız arkadaşım, hatta büyük oğlum bile gördü ama ne yazık ki o genç yaşta öldüğü için hiçbirine şahit olamadı"

"TECAVÜZ DAVASI UTANÇ VERİCİ"

Adının karıştığı tecavüz davasıyla ilgili olarak Ronaldo, "Bir gün kız arkadaşımla oturma odasında otururken bir habere denk geldik. Benim hakkımdaki haberlerle ilgili konuşuluyordu. Çocuklarımın merdivenden indiğini duyunca hemen kanalı değiştirdim çünkü utanç verici. Çok kötü hissettiriyor" dedi.

"GEORGINA İLE EVLENMEYİ PLANLIYORUZ"

Kız arkadaşı Georgina ile bir gün evlenmeyi planladıklarını da açıklayan Ronaldo, "O çocuklarımın annesi ve hep yanımda. Ona tabii ki aşığım. Annem de evlendiğimi görmek istiyor. Bir gün kesinlikle evleneceğiz. Birbirimize kalplerimizi açmış durumdayız" cümlelerini sarf etti.