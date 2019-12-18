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Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Sampdoria'ya kaydettiği golde adeta yer çekimine meydan okudu. Ronaldo, yaptığı kafa vuruşunda 2 metre 56 santimetre yüksekliğe çıktı.

18.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:23
Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol

'da 17. hafta maçında , deplasmanda ile karşılaşırken mücadeleye damga vuran isim yine oldu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Ronaldo, attığı golde adeta yer çekimine meydan okudu.

2 METRE 56 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

Alex Sandro'nun ortasında 71 santimetre sıçrayan Ronaldo, topa vurduğu anda 2 metre 56 santimetrelik bir yüksekliğe çıktı. Ronaldo'nun attığı bu gol, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral da sahaya ilk 11'de çıktı.


Haber Videosu

: Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol
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