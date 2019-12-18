: Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol

18.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:23

İtalya Serie A'da 17. hafta maçında Juventus, deplasmanda Sampdoria ile karşılaşırken mücadeleye damga vuran isim yine Cristiano Ronaldo oldu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Ronaldo, attığı golde adeta yer çekimine meydan okudu.

2 METRE 56 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

Alex Sandro'nun ortasında 71 santimetre sıçrayan Ronaldo, topa vurduğu anda 2 metre 56 santimetrelik bir yüksekliğe çıktı. Ronaldo'nun attığı bu gol, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral da sahaya ilk 11'de çıktı.

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