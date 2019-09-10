Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!

10.09.2019 10:27

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Nike ile yaptığı yeni sözleşmenin detayları belli oldu. Football Leaks, Portekizli yıldız Nike ile 6 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Instagram, Facebook ve Twitter'da yaklaşık 270 milyon takipçisi olan Ronaldo. Nike'tan 162 milyon euro garanti para alacak.

BONUSLARLA 200 MİLYON EURO KAZANACAK

Ayrıca Altın Top ödülü için 4 milyon euro, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 5 milyon euro, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olursa 1 milyon euro gibi bonuslarla bu rakamın 200 milyon euroyu yani 1 milyar 300 milyon lirayı bulacağı açıklandı..

INSTAGRAM PAYLAŞIMINDAN 1 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

11 sponsoru bulunan Ronaldo'nun, 20 farklı ürünün reklamlarında da oynadığı belirtildi. 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 kez de Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo'nun, Instagram'dan bir paylaşımının da 1 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.