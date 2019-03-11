Ronaldo'dan Saç Ektirme İtirafı
Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yeni açacağı saç ektirme merkezi hakkında konuştu. Ronaldo'nun ayrıca sevgilisi Georgina Rodriguez'i de yeni işinde menajer olarak görev verecek.
Cristiano Ronaldo, İspanya'nın başkenti Madrid'de açacağı saç ektirme merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.
Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, futbolda olduğu kadar saha dışı olaylarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, 18 Mart'ta Madrid'de saç ektirme merkezi açmaya hazırlanıyor.
Ronaldo'nun açacağı saç ektirme merkezinde 150 profesyonel işçi çalışacak ve merkezde 18 oda bulunacak.
"İMAJ BİR ARAÇTIR"
Konu hakkında İspanya basınına konuşan Ronaldo, "Madrid, benim kariyerim ve hayatımda özel bir yere sahip. Bir insanın imajı, başarılı olmak için bir araçtır. Benim için imaj, bir gerekliliktir." sözlerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, yeni işinde sevgilisi Georgina Rodriguez'i de menajer olarak görevlendirecek. Portekizli futbolcu, "Birçok kadın saç ektirme ile ilgileniyor. Bu yüzden Georgina, projeye dahil olmak istedi. Çalışma konusunda çok hevesli." dedi. (Sporx)
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Ben giderim saç ektirmeye bizimkiler gibi dolandırıcı değil adam bizimkiler kafaya etkiyo kıçımda çıkıyo :Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM KARİZMA ABİ Bİ MESSİYİ ÇIKARIN ORTAYA BİDE RONALDOYU KİMİ ALACAKLAR GÖRELİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Doğru söylemiş mesala messide imaj yokCevap Yaz 5 Yayından KaldırOĞUZ : Imaj yok kabiliyet var adam futboluyla on planda imajıyla veya karı kızla değil1 4 Yayından Kaldır