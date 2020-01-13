: Ronaldo'dan Merih Demiral paylaşımı: Geçmiş olsun kardeşim

13.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:52

İtalya'da sezon başında Sassuolo'dan, Juventus'a transfer olan Merih Demiral, son haftalarda gösterdiği başarılı performansın ardından formayı kapmıştı.

Roma maçında Juventus formasıyla ilk golünü kaydeden Merih Demiral, 19. dakikada ise büyük bir talihsizlik yaşadı. Mücadelenin 16. dakikasında Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı.

De Ligt oyuna girmek için hazırlandı ancak milli futbolcumuz kenara 'bekleyin' işareti yaptı. Merih Demiral oyuna girmek için ısrar etse de teknik ekip yıldız futbolcuyu yedek kulübesine aldı ve Matthijs de Ligt yerine dahil oldu. Milli futbolcumuzun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DYBALA: DAHA GÜÇLÜ VE ERKEN DÖNECEKSİN

Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.

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