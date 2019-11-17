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Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı

EURO 2020 Elemeleri B Grubu 8. maçında Portekiz deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek Gruptan ikinci sırada çıktı ve EURO 2020'ye katılma biletini kaptı.

17.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:16
Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı

Josy Barthel'da oynanan maçta konuk ekip 'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada ve 86. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 17 yaptı ve 20 puanı bulunan Ukrayna'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini kaptı.

RONALDO 99. GOLÜNÜ ATTI

Juventus forması giyen Portekiz'in yıldız oyuncusu Ronaldo, milli takım kariyerindeki 99. golünü attı.


Haber Videosu: Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı
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