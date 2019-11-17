Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı

17.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:16

Josy Barthel'da oynanan maçta konuk ekip Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 17 yaptı ve 20 puanı bulunan Ukrayna'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini kaptı.

RONALDO 99. GOLÜNÜ ATTI

Juventus forması giyen Portekiz'in yıldız oyuncusu Ronaldo, milli takım kariyerindeki 99. golünü attı.