Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı
EURO 2020 Elemeleri B Grubu 8. maçında Portekiz deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek Gruptan ikinci sırada çıktı ve EURO 2020'ye katılma biletini kaptı.
Josy Barthel'da oynanan maçta konuk ekip Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonucun ardından Portekiz puanını 17 yaptı ve 20 puanı bulunan Ukrayna'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini kaptı.
RONALDO 99. GOLÜNÜ ATTI
Juventus forması giyen Portekiz'in yıldız oyuncusu Ronaldo, milli takım kariyerindeki 99. golünü attı.
Haber Videosu: Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı