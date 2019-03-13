Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
İtalyan devi Juventus'un, Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı üç golle Şampiyonlar Liginde elemesiyle kulübün hisseleri yüzde 30 değer kazandı.
Juventus'un Atletico Madrid karşısındaki zaferi, kulübün borsadaki değerini de artırdı. İtalyanların tur atlamasıyla kulübün hisseleri yüzde 30 yükseldi.
RONALDO ATTI HİSSELER UÇTU
İspanyol ekibine iki farkla kaybettiği ilk maçın ardından Ronaldo'nun attığı üç golle 3-2'lik tarihi zafere imza atan İtalyan devinin Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükselmesi hisseleri adeta uçurdu.
HİSSELER YÜZDE 30 YÜKSELDİ
Ronaldo'nun hat-trick'i sonrası Milano Borsası'nda işlem gören Juventus hisseleri yüzde 30 yükselişle yeni bir rekora imza attı.
YORUMLAR (4)
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Ronaldo Koçum benimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEN BİR ADAMSINCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ronaldo can dır. BitiremezlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ronaldo portekizde,ispanyada,italyada kendini kanıtladı.Sıkıyosa messi ufaklığıda başka liglere gitsin,alışmış 20 yıldır aynı ligde oynamayaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır