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Ronaldinho, Paraguay, Spor

Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu hapishanede futsal turnuvası düzenlenecek

Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapse mahkum edilen Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu hapishanede futsal turnuvası düzenlenecek.

10.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:18
Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu hapishanede futsal turnuvası düzenlenecek

Sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirilecek.

6 AYDA BİR DÜZENLENECEK, 10 TAKIM OLACAK

Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenlendiği açıklandı. Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.

Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için " Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir" dedi.

Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu hapishanede futsal turnuvası düzenlenecek
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası heyecanı

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Haber Yorumları (2)
HULK: sakın anlaşmalı olmasın, kafamda deli sorular
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SİNAN: Nereden nereye. Bu kadar yetenekli olup bu kadar gerizekalı nasıl olunur anlamam
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500
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