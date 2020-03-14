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Ronaldinho, Paraguay, Spor

Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan Brezilyalı efsane Ronaldinho, hapishanede gerçekleştirilen futsal maçında 5 gol atıp, 6 asist yaptı.

14.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:54
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı

Sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirildi.

Paraguay basınından Hoy, verdiği haberde futsal davetini kabul eden Ronaldinho'nun sahada adeta şov yaptığını yazdı. Paraguay ekiplerinden Sportivo Luqueno'nun tutuklanan eski başkanı Fernando Gonzalez Karjallo'nun takımında mücadele eden Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

ÖDÜL 16 KİLOLUK DOMUZ

Ronaldinho ve takım arkadaşları şampiyonluk sonunda 16 kiloluk domuzun sahibi oldular.

Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı

Haberin Videosu:

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho hapishanede şovuna devam etti

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